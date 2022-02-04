الطفل ريان.. الأب والأم يكشفان آخر تطورات حالة ابنهما

جدة - نرمين السيد - وأضاف والد ريان، فى مداخلة مع قناة "العربية"، أن ابنه قادر على الحركة وتم إيصال الماء والطعام إليه داخل البئر، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل فى خروج ابنه سالما.
كما أضاف أنه ابنه كان معتادا على اللعب بالقرب من البئر الذى سقط فيه، مشيرا إلى أنه يتوقع -حسبما أخبرته السلطات- إنقاذ طفله خلال 3 ساعات.
من ناحيتها، أكدت والدة ريان أن لديها أمل فى أن يكون فلذة كبدها على قيد الحياة ويخرج من البئر سالما، مقدمة الشكر لكل المتضامنين مع مأساة ابنها.
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