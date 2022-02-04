مارك زوكربيرج يخسر 29 مليار دولار فى يوم واحد

جدة - نرمين السيد - وانخفض سهم "ميتا" بنسبة 26% ما أدى إلى محو أكثر من 200 مليار دولار فى أكبر خفض على الإطلاق من القيمة السوقية لشركة أمريكية فى يوم واحد.

وأدى ذلك إلى خفض صافى ثروة مؤسسها ورئيسها التنفيذى زوكربيرغ إلى 85 مليار دولار، وفقا لمجلة "فوربس."

ويملك زوكربيرج نحو 12.8% من أسهم عملاق التكنولوجيا المعروف سابقا باسم "فيسبوك".

وبعد محو 29 مليار دولار من ثروته، احتل زوكربيرغ المركز 12 فى قائمة فوربس للمليارديرات، خلف قطبى الأعمال الهنديين موكيش أمبانى وجوتام أداني.