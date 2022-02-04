الطفل ريان 40 ساعة داخل البئر.. ماذا يحدث؟ (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" قصة الطفل ريان من السقوط فى البئر إلى محاولات الإنقاذ.

وأكد والده خالد أورام، أن الطفل ريان القابع فى بئر على عمق 32 متراً منذ 3 أيام ما زال على قيد الحياة، "معرباً عن أمله بخروجه حيا قريبا".

الطفل ريان يتناول الطعام

وأشار والد الطفل ريان إلى أن ابنه قادر على الحركة وتم إيصال الماء والطعام إليه داخل البئر، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل فى خروجه سالما، وأن الطفل كان معتادا اللعب بالقرب من البئر الذى سقط فيها، مشيرا إلى أنه يتوقع إنقاذ ريان خلال 3 ساعات.