بطاقات إلكترونية لحسم مشكلة تعداد سكان أفغانستان 

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "طلوع نيوز" الإخبارية الأفغانية اليوم عن رئيس الهيئة فقير محمد زيار قوله: "إننا نتطلع للحصول على الدعم والوسائل اللازمة لإجراء إحصاء رسمى للسكان".

وأكد مسئولون بالهيئة ضرورة الحصول على مساعدة خارجية من الجهات المانحة للمعونة حتى يمكن البدء فى إجراء التعداد السكانى، وأشاروا إلى أن بعض الأجهزة الفنية المتعلقة بإصدار هويات وطنية إلكترونية تعرضت للنهب أثناء إنهيار الحكومة الأفغانية السابقة.

وقال المسئولون إنه يجرى حاليا إصدار بطاقات هوية إلكترونية فى 19 إقليما من الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34 إقليميا، وإنه من المعتزم توسيع نطاق اصدار هذه البطاقات ليشمل باقى الأقاليم.