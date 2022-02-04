عاجل- الطفل ريان.. انهيار الجدار الملاصق لفتحة البئر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الثلاثاء الماضى، سقط ريان البالغ من العمر 5 سنوات، في فوهة بئر ضيقة غير مغطاة بالقرب من منزل العائلة، بينما بدأت جهود الإنقاذ صباح الأربعاء، كما تم تشكيل لجنة تتبع وتنسيق للإشراف على العملية.

وكشف والد الطفل عن الساعات التى تعيشها الأسرة، منذ أن فقد الأبن، مؤكدًا أنه كان دائم الحرص على أن يغطى البئر ـ التى كان يستخدمها فى الزراعة والشرب ـ إلا أنه وبسبب الأشغال نسى؛ فكانت المأساة.

"خالد أورام" وجه شكره لـ السلطات المغربية، التى تفاعلت مع أزمته، محاولة حلها فى أسرع وقت، مؤكدًا أن والدة "ريان" ولأول مرة استطاعت أن تنام بالأمس، بعد سهر طويل، آملة أن تسيقظ على فرحة عودة ابنها لأحضانها.

أضاف الأب المكلوم، أنه لم يفقد الأمل خصوصا بعد أن تم إنزال الأوكسجين، والطعام لأبنه فى قاع البئر، وهو ما مكنه من أن يعدل جلسته حسبما رصدت الكاميرات.