عاجل.. بدء توصيل أنابيب للوصول إلى الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن عملية إنقاذ الطفل ريان وصلت إلى مرحلة حساسة، وأن أمتار قليلة تفصل المنقذين عن الطفل ريان.

وأعلنت السلطات المغربية، أن الطفل ريان الذى سقط داخل بئر عمقه 32 مترا، لا يزال على قيد الحياة.

ويشارك الدرك الملكى والوقاية المدنية، فى إنقاذ الطفل ريان وتستخدم قوات الإنقاذ جرافات للحفر بشكل أفقى للوصول للطفل.

وتكمن صعوبة عملية الإنقاذ فى ضيق البئر، إذ بالكاد نزل فيه أحد عناصر الدفاع المدنى، معتمدا على حبل مشدودة ببكرة.