شاومى تنافس آبل بهاتف مميز

جدة - نرمين السيد - موقع "gizchina" التقنى ذكر أن شاومى أصدرت رسميا سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi 12، أواخر العام الماضى، والتى تضم 3 إصدارات رائدة هى: Xiaomi 12 و Xiaomi 12x و Xiaomi 12 Pro، وسينضم إليها قريبا إصدار أصغر Xiaomi 12 min.

ومن المفترض، أن شاومى قدمت طرازى Xiaomi 12 و Xiaomi 12X بشاشة صغيرة الحجم بقياس 6.2 بوصة، يبلغ عرض هيكل هذه الهواتف الذكية 69.9 ملميتر، وهما عبارة عن هواتف رئيسية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن يمكن حملها بيد واحدة.

وتعمل شاومى على هاتف صغير الحجم سينطلق فى الأسواق تحت اسم Xiaomi 12 mini، وسيأتى هذا الهاتف الذكى بشاشة عرض أقل من 6 بوصات، وهو يعد أصغر هاتف أندرويد ضمن الإصدارات الحديثة.

وسيأتى هاتف شاومى Xiaomi 12 mini، بتصميم مختلف اختلافًا كبيرًا عن الإصدارات الرئيسية بسلسلة Xiaomi 12 ، مع إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية بشكل مميز، إلى جانب 3 ومضات للفلاش.

فيما لم تعرف أى معلومات حول مواصفات هاتف شاومى القادم، حيث لا يزال التكوين الأساسى لهاتف Xiaomi 12 mini غير واضح حاليا، ولكن من المحتمل أن تحتوى مواصفات الهاتف على معالج Snapdragon 870 من إنتاج شركة كوالكوم.