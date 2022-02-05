بريطانيا.. عقوبات قاسية للمتنمرين عبر الإنترنت

وذكرت صحيفة (تايمز) البريطانية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم السبت، أن مجلس الوزراء البريطانى يضع حاليا حزمة من الجنايات الإجرامية بهدف سنّ قانون جديد يلائم العصر الرقمى الذى يعيشه العالم كجزء من التغييرات فى قانون السلامة الإلكترونية الذى يصفه الوزراء بأنه سينشىء نظام محاسبة جديدا للتكنولوجيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس المسئولة عن التنظيم الرقمى أكدت أن الحكومة ترغب فى أن تصبح قادرة على الاستفادة من مختلف جوانب القانون البريطانى ضد من يستخدمون الإنترنت كسلاح.
وأضافت أن الحكومة البريطانية وضعت جرائم إلكترونية جديدة من شأنها أن تدفع منصات كبرى مثل "فيسبوك" و"تويتر" على الحد من وإزالة المحتوى الذى يروج للشائعات أو يمثل خطرا على المجتمع كجزء من الالتزام القانونى الجديد الذى سيخضعون له، لافتة إلى أن القانون يمثل محاولة الحكومة لجعل بريطانيا أكثر بلدان العالم أمانا من الناحية الإلكترونية.
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