يعمل بالكهرباء وبه GBS.. مهندس يخترع توك توك صديق للبيئة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وأكد الصواف، خلال استضافته فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن التوك توك صديق البيئة يستطيع السير لمدة 100 كيلو باستهلاك كهربائى لا يتخطى الـ7 جنيهات.
وأضاف، أن هناك فى مصر حوالى حوالى 5 ملايين توك توك الواحد منهم يستهلك حوالى 10 لترات بنزين يوميا، وبالتالى إذا نجحت فكرة تحويل التوك توك إلى العمل بالكهرباء فسيتم توفير 5 مليارات جنيه سنويا.
وأوضح، أن اختراعه "التوك توك صديق البيئة"، مزود بـ"جى بى إس" لضمان الحماية للمركبة ولصحابها، وهو أمر متطور جدا يساعد فى الإقبال على شرائه.
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