مسؤول مغربى يفجر مفاجأة بشأن الطفل ريان: تم العثور عليه متوفى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الربونى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، ويعرض على قناة CBC، أننا كنا نمتنى أن نشاهد الطفل ريان وهو على قيد الحياة، لكنه تم العثور عليه وهو متوفى.

وبدأت السلطات المختصة فى الترتيبات لتشييع جثمان الطفل ريان بعد الانتهاء من تحديد أسباب الوفاة.

وأعلن الديوان الملكى المغربى وفاة الطفل ريان، بعد نحو 5 أيام من سقوط فى البئر السحيقة، حيث نجحت قوات الإنقاذ المغربية فى انتشاله بعد أكثر من 95 ساعة من الحفر والتنقيب.

وكانت فضائية الغد ذكرت فى نبأ عاجل لها، أن الطفل المغربى ريان، توفى بعد نحو 5 أيام من سقوط فى البئر السحيقة.

وتمكنت قوات الإنقاذ المغربية، من إخراج الطفل ريان بعد سقوطه داخل بئر على عمق 35 مترا، وظل بداخله لمدة 5 أيام متواصلة.

وأفادت عدد من وسائل الإعلام المغربية، بأنه تم مد عدد من الأنابيب فى نفق أفقى تم حفره باليد، ودخول 3 عمال إنقاذ؛ للوصول إلى مكان تواجد الطفل ريان فى البئر قرب مدينة شفشاون شمالى المغرب.

ودخلت عملية إنقاذ الطفل ريان العالق فى بئر عمقها 35 مترا بالمغرب، أخطر مراحلها وهى الحفر الأفقى، بعد قضاء أكثر من 72 ساعة فى البئر، حيث شغلت قصة الطفل ريان أورام المغرب والعالم العربى، ولا تزال عملية إنقاذ الصغير مستمرة.