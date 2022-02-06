بريطانيا تغرم ميتا «فيسبوك سابقا» مليونى دولار

جدة - نرمين السيد - وجاء القرار ذلك لخرق أمر تنفيذى خلال تحقيقها فى دمج شركة "جيفى" عملاق الصور المتحركة بصيغة "جى أى إف".
وقالت هيئة المنافسة والأسواق، اليوم الجمعة، إن "ميتا" وهى الشركة الأم لفيسبوك" فشلت فى إبلاغ الهيئة بأن ثلاثة موظفين أمريكيين "رئيسيين" تركوا الشركة، وهو خرق لقواعد الهيئة الخاصة بالتحقيق فى الدمج، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.
وقال جويل بامفورد، كبير مديرى عمليات الدمج فى هيئة المنافسة والأسواق "أخفقت "ميتا" فى إبلاغنا مسبقا بالتغييرات المهمة التى طرأت على طاقمها رغم معرفتها بأنهم ملزمون قانونيا بفعل هذا مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى التى يحدث فيها هذا".
وكانت هيئة مراقبة المنافسة فى بريطانيا قد أصدرت قرارا نهاية العام الماضى، يأمر عملاق وسائل التواصل الاجتماعى "ميتا" ببيع منصة الصور المتحركة "جيفى".
وأرجعت الهيئة قراراها إلى أن عملية الاستحواذ التى جرت فى مايو 2020 يضر بمستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى والمعلنين فى المملكة المتحدة، مما يوجه ضربة إلى عملاق التكنولوجيا فى الولايات المتحدة.
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