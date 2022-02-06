ميتا تطرح ميزة جديدة لمستخدمى إنستجرام

جدة - نرمين السيد - مزايا إنستجرام
وأشارت الشركة إلى أنه يتم السماح لمستخدمى "إنستجرام" بإمكانية الحصول على صور تعبيرية ثلاثية الأبعاد تبين وجوها شبيهة بالوجوه التى يستخدمونها فى صور صفحاتهم على التطبيق عند نشر أى قصة "ستورى".
وستتوفر هذه الصور حالياً للمستخدمين فى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسيكون بإمكانهم استعمالها مع الملصقات و"القصص" فى إنستجرام"، أو تحميلها مكان صور الملف الشخصى فى تطبيق "فيسبوك" أو تطبيق "مسنجر"، أو مع المنصات الإلكترونية التابعة لـ" ميتا".
التقنيات الثلاثية الأبعاد
وسيكون بإمكان مستخدمى الصور إضافة ملحقات إلى الوجوه مثل النظارات أو القبعات وغيرها، أو إرفاقها بعبارات مختلفة لتهنئة المستخدمين الآخرين بالمناسبات المختلفة، وفقا لـ "روسيا اليوم".
كما تسعى "ميتا" لتزويد منصاتها الإلكترونية التقنيات الثلاثية الأبعاد لجعل التواصل بين المستخدمين أكثر متعة وواقعية.
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