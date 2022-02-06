من خارج كوكب الأرض.. منافسة على «الماسة اللغز»

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير إلى أن قطعة الأماس الكبيرة يعود عمرها إلى مليار سنة، ومن المعتقد أنها جاءت من الفضاء الخارجى، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

وتم إطلاق اسم اللغز على تلك الماسة أو اسم آخر وهو "a 555.55"، كما رصد موقع المزاد "sothebys" حوالى 12 محاولة لشراء تلك الماسة وبلغ آخر سعر لها 600 ألف جنيه إسترلينى أى 812 ألف دولار أمريكى.

ولفت التقرير أن المزاد العلنى بدأ فى 3 فبراير ويستمر حتى 9 فبراير، مضيفا أن تلك القطعة تم إدراجها فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2006، باعتبارها الأكبر حجما فى العالم.

وتسببت تلك الماسة حالة من الغموض وطرح الكثير من التساؤلات حولها، واعتقد البعض أن مصدرها هو اصطدام نيزكى أو نتيجة كوكيب سقط على الأرض وكان فيه قطع من الألماس.

ويشبه شكل الماسة نوعا ما شكل التعويذة الخمسية المستخدمة في البلدان العربية لدرء الحسد، وترتبط هذه التعويذة بالرقم 5، كما يرتبط الماس من هذا النوع بالرقم نفسه فهو من عيار 55 قيراطا، ويعرف بأن له 55 جانبا.