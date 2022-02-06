مستخدمو هواتف Pixel 6 يشكون من تطبيق «Google Photos»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت التقارير أن شركة جوجل لم تصدر أى حل لمعالجة المشكلة، التى أثرت على الآلاف من مستخدمي جوجل بيكسل Pixel 6 حول العالم، وفقا لموقع "Notebookcheck".
وأعرب المستخدمون عن غضبهم نتيجة لعدم فتح التطبيق، وبدأوا الإبلاغ عن تلك الثغرة الجديدة الخاصة بتطبيق الصور Google Photos على هواتف Pixel 6.
وعلى الرغم من أن إطلاق هواتف Pixel 6 كان ناجحا بشكل كبير مع إعجاب المختصين وكذلك مستخدمى الأجهزة إلا أن كلا الهاتفين قد تعرضوا لمشكلات بسبب العديد من الأخطاء منذ الإصدار.
ويجب على كل مستخدمي هواتف جوجل Pixel 6 عدم القيام باستخدام أداة التعديل Magic Eraser على تطبيق الصور Google Photos، حتى تقوم شركة جوجل بإصلاح الثغرة.
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