ناسا تدرس كويكبا هو الأصغر حجما وتوجه مركبة فضائية نحوه

جدة - نرمين السيد - وستزور NEA Scout أصغر كويكب تدرسه مركبة فضائية على الإطلاق.

وستصل إلى هناك من خلال إطلاق شراع شمسى لتسخير الإشعاع الشمسى للدفع، مما يجعلها أول مهمة للفضاء العميق من نوعها.

والهدف هو كويكب 2020 GE، يقل حجمه عن 60 قدمًا (18 مترًا). الكويكبات التى يقل عرضها عن 330 قدمًا (100 متر) لم يتم اكتشافها عن قرب من قبل. وستستخدم المركبة الفضائية الكاميرا العلمية الخاصة بها لإلقاء نظرة فاحصة، وقياس حجم الجسم وشكله ودورانه وخصائص سطحه أثناء البحث عن أى غبار وحطام.

ونظرا لأن دقة الكاميرا تقل عن 4 بوصات (10 سنتيمترات) لكل بكسل، فسيكون الفريق العلمى للمهمة قادرًا على تحديد ما إذا كانت 2020 GE صلبة - مثل صخرة - أو ما إذا كانت تتكون من صخور أصغر وغبار متكتلين معًا مثل بعض من أبناء عمومتها الكويكبات الأكبر، مثل الكويكب بينو، بحسب ما نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقالت الباحثة العلمية المسؤولة عن المهمة فى مختبر الدفع النفاث التابع لناسا فى جنوب كاليفورنيا، جولى كاستيلو روجيز: "بفضل اكتشافات NEAs من قبل المراصد الأرضية، تم تحديد العديد من الأهداف لـ NEA Scout، وكلها فى نطاق حجم من 16 إلى 100 قدم [5 إلى 30 مترًا]"، تمثل 2020 GE فئة من الكويكبات التى نعرف القليل جدًا عنها حاليًا."

معرفة المزيد عن الكويكب 2020 GE ليس سوى جزء من وظيفة NEA Scout الكشفية. حيث سيظهر أيضا تقنية الشراع الشمسى فى الفضاء العميق. فعند إطلاقه من حامله، سيستخدم الشراع الشمسى المصنوع من طفرات سبائك الفولاذ المقاوم للصدأ.

ليشبه المرآة مستفيدا من الفوتونات الشمسية- الجزيئات الكمومية للإشعاع من الشمس، فى عملية الدفع والتحرك.

وستعمل أشعة الشمس كقوة ثابتة، لذا فإن المركبة الفضائية الصغيرة المجهزة بشراع شمسى كبير يمكن أن يسافر فى نهاية المطاف إلى عدة أميال فى الثانية. الأشرعة الشمسية هى نظام دفع عالية الأداء للمركبة الفضائية ذات الكتلة المنخفضة والمنخفضة الحجم.