وتجعل أداة الحدود الشخصية الجديدة الخاصة بها المستخدمين يشعرون وكأن لديهم ما يقرب من 1.2 متر بين الصورة الرمزية الافتراضية الخاصة بهم والآخرين عند الوصول إلى تطبيقات Horizon Worlds وHorizon Venues من خلال نظارة رأس VR.
وقالت الشركة إن هذا الإعداد الافتراضى الجديد يجعل من السهل تجنب التفاعلات غير المرغوب فيها. ويأتى التغيير فى الوقت الذى أثار فيه مستخدمو منصات الواقع الافتراضى بما فى ذلك Horizon Worlds إنذارات حول التحرش الافتراضى والسلوكيات المسيئة الأخرى.
وغيرت فيسبوك اسمها إلى ميتا، واستثمرت بكثافة فى الواقع الافتراضى والمعزز من أجل دخول عالم الميتافيرس بقوة.
وتمثل ميتافيرس فكرة مستقبلية لشبكة من البيئات الافتراضية يمكن الوصول إليها عبر أجهزة مختلفة، ويمكن من خلالها للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعى واللعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميتا تواجه التحرش فى الميتافيرس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.