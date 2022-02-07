ميتا تواجه التحرش فى الميتافيرس

جدة - نرمين السيد - تعتزم شركة ميتا المالكة لشركة فيسبوك، إطلاق أداة للأشخاص الذين يستخدمون منصاتها الاجتماعية للواقع الافتراضى للحفاظ على حدود المساحة الشخصية، وذلك فى ظل زيادة المخاوف بشأن سلامة المستخدمين والتحرش الجنسى فى ميتافيرس.





وتجعل أداة الحدود الشخصية الجديدة الخاصة بها المستخدمين يشعرون وكأن لديهم ما يقرب من 1.2 متر بين الصورة الرمزية الافتراضية الخاصة بهم والآخرين عند الوصول إلى تطبيقات Horizon Worlds وHorizon Venues من خلال نظارة رأس VR.

وقالت الشركة إن هذا الإعداد الافتراضى الجديد يجعل من السهل تجنب التفاعلات غير المرغوب فيها. ويأتى التغيير فى الوقت الذى أثار فيه مستخدمو منصات الواقع الافتراضى بما فى ذلك Horizon Worlds إنذارات حول التحرش الافتراضى والسلوكيات المسيئة الأخرى.

وغيرت فيسبوك اسمها إلى ميتا، واستثمرت بكثافة فى الواقع الافتراضى والمعزز من أجل دخول عالم الميتافيرس بقوة.

وتمثل ميتافيرس فكرة مستقبلية لشبكة من البيئات الافتراضية يمكن الوصول إليها عبر أجهزة مختلفة، ويمكن من خلالها للمستخدمين العمل والتواصل الاجتماعى واللعب.