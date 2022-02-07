لايف ستايل

هتقابل ربنا إزاى؟ حكم الدعاء على النفس بالموت

0 نشر
أحمد حمدى 2022-02-07 09:48 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - مع متطلبات الحياة الصعبة، وبعض أزماتها المتجددة، قد يلجأ الإنسان إلى الدعاء على نفسه بالموت، ظنًا أن ذلك سينجه من كبد الدنيا، الأمر الذى بات محل تساؤل خلال الفترة الماضية.. إذ ورد لـ دار الإفتاء المصرية أكثر من سؤال فى هذا الصدد.

الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أوضح فى فيديو بثته الدار على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حكم الدعاء على النفس بالموت، وقال إنه لا يجوز.

أضاف مستشار المفتى: لا يصح أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، ولكن يمكن الدعوة بما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى، وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لى".

وتابع "عاشور"، فى إجابته على السائل: أنت لا تعلم إن كنت على خير أو لست على خير، هتقابل ربنا إزاى؟

وأشار إلى أنه يجب على المسلم أن ينظر إلى الحياة برضا، وحب، مبينًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى شدة الإيذاء له لم يدعوا على نفسه، ولا يجب أن ندعو على أنفسنا نهائيا.

أردف مستشار المفتى أنه حال شعور الإنسان بهذا الضيق الشديد، يجب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن ذكر الله خير، والرضا خير، فلا لليئس والإحباط، فلا ييئس من رحمة الله إلا الكافرون.

 

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتقابل ربنا إزاى؟ حكم الدعاء على النفس بالموت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا