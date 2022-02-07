هتقابل ربنا إزاى؟ حكم الدعاء على النفس بالموت

الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، أوضح فى فيديو بثته الدار على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، حكم الدعاء على النفس بالموت، وقال إنه لا يجوز.
أضاف مستشار المفتى: لا يصح أن يدعو الإنسان على نفسه بالموت، ولكن يمكن الدعوة بما جاء فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم أحينى ما كانت الحياة خيرًا لى، وتوفنى ما كانت الوفاة خيرًا لى".
وتابع "عاشور"، فى إجابته على السائل: أنت لا تعلم إن كنت على خير أو لست على خير، هتقابل ربنا إزاى؟
وأشار إلى أنه يجب على المسلم أن ينظر إلى الحياة برضا، وحب، مبينًا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى شدة الإيذاء له لم يدعوا على نفسه، ولا يجب أن ندعو على أنفسنا نهائيا.
أردف مستشار المفتى أنه حال شعور الإنسان بهذا الضيق الشديد، يجب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، مؤكدًا أن ذكر الله خير، والرضا خير، فلا لليئس والإحباط، فلا ييئس من رحمة الله إلا الكافرون.
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