قبل طرحه.. مواصفات متميزة لهاتف «OnePlus 10 Ultra»

جدة - نرمين السيد - هاتف وان بلس

ويحتوى الهاتف "OnePlus 10 Ultra" على عدد من التقنيات والمواصفات المتميزة سواء المتعلقة بالشاشة أو الكاميرا أو الأداء أو غيره.

وسيأتى الهاتف الجديد بشاشة من نوع "LTPO AMOLED" ويبلغ قياسها 6.72 بوصة، والتى تأتى بدقة 3216 × 1440 بيكسل، بالإضافة إلى طبقة حماية وقدرته على المقاومة للمياه والغبار.

مواصفات OnePlus 10 Ultra

ويزود "OnePlus 10 Ultra" بذاكرة وصول عشوائى 8 و12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية 128 و256 جيجا بايت، وفقًا لما جاء فى موقع "Gizmochina".

وسيحتوى هاتف وان بلس OnePlus 10 Ultra على بطارية 5000 ميللى أمبير، تدعم الشحن السلكى بقوة جبارة 125 وات.