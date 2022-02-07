ميتا تطلق «عالمى الرقمى» لتثقيف المستخدمين حول السلامة عبر الإنترنت

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنصة فى بيان لها اليوم أن الموقع يهدف إلى الحفاظ على سلامة المستخدمين فى المنطقة، ولا سيما الشباب، على شبكة الإنترنت، ويشمل الموقع موارد ميتا (Meta) لمحو الأمية الرقمية للشباب المتاحة باللغة الانجليزية، والعربية والفرنسية.

ومن خلال العمل بالشراكة مع خبراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوفر "عالمى الرقمي" وحدات وموارد تعليمية يسهل الوصول إليها لبناء المهارات اللازمة لعالم رقمى، من خلال "عالمى الرقمي"، تصل ميتا (Meta) إلى المتعلمين فى جميع أنحاء المنطقة وتشكل المجتمع الرقمى العربى نحو الأفضل.

تم تصميم الدروس المتاحة على الموقع للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 13-18 سنة. تم تصميم المنهج مع تعليمات خطوة بخطوة لمعلمى الطلاب فى هذه الفئة العمرية.

وتُستَمَد هذه الدروس من موارد العديد من الشركاء الخبراء ذوى الخبرة فى تصميم المحتوى والمناهج الدراسية.

ومن بين وحدات الأسس الرقمية والتفاعلات الرقمية، يمكن للمستخدمين استكشاف مجموعة واسعة من موضوعات السلامة عبر الإنترنت بما فى ذلك استخدام كلمات مرور قوية والحفاظ عليها، الاتصال بشبكة WiFi آمنة، الأمن السيبرانى والبريد المزعج، بالإضافة إلى التحقق.

وفى معرض حديثها عن الإطلاق، قالت جويل عواد، مديرة برامج السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى ميتا (Meta): "إن الحفاظ على سلامة الأشخاص على تطبيقاتنا أمر مهم حقا بالنسبة لنا. إذ يستخدم الأفراد منصاتنا لمشاركة قصصهم والتواصل مع الأصدقاء والعائلة، ولكن لا شيء من هذا ممكن إذا لم يشعروا بالأمان أثناء استخدامها. لهذا السبب نعمل دائما على بناء مجتمع أكثر أماناً ودعماً. نريد تمكين وتثقيف الناس، ولا سيما الشباب، لاتخاذ قرارات آمنة رقمياً ومنحهم المعلومات التى يحتاجونها، لافتة إلى أن يوم الإنترنت الأكثر أماناً هو فرصة مهمة حقا بالنسبة لنا لتذكير مجتمعاتنا بأهمية السلامة. ولهذا السبب تحديداً، نطلق موقع "عالمى الرقمي" المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى هذا اليوم بموارد يمكن أن تساعد الناس على التنقل فى عالم رقمى متزايد بأمن وأمان."

ومن بين هذه المبادرات والجهود المحلية، أطلقت ميتا (Meta) أيضاً حملة للسلامة العامة فى لبنان. بالشراكة مع منظمة "حماية Himaya"، وهى منظمة أهلية لبنانية تعمل على حماية الأطفال والأسر من جميع أنواع الإساءة من خلال برامجها للصمود والوقاية وإعادة التأهيل. تهدف حملة "أبلغ عنه، لا تشاركه" إلى منع انتشار مواد الاستغلال الجنسى على الأطفال (CSAM).

وخلال شهر نوفمبر 2021، فى اليوم العالمى للطفل، أطلقت ميتا (Meta) حملة السلامة العامة نفسها فى دولة الإمارات العربية المتحدة. وذلك عبر شراكة محلية مع مجلس جودة الحياة الرقمية ومركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، وأكدت الحملة عبر دعوة إعلامية بقيادة ميتا (Meta) ومائدة مستديرة على أن مشاركة المواد الاستغلالية للأطفال، حتى فى سياق الغضب أو الإدانة، تسبب المزيد من الضرر للطفل وغير قانونية.

فى الآونة الأخيرة، أعلنت ميتا (Meta) عن التوسع العالمى لبرنامج Facebook Protect، وهو برنامج مصمم للأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا مستهدفين بشكل كبير من قبل قراصنة خبيثين، بما فى ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمسؤولين الحكوميين.

تعد Facebook Protect واحدة من العديد من المبادرات التى تتخذها ميتا (Meta) فى جهودها الرامية إلى تحسين مهارات الصحفيين ذوى المهارات الرقمية ومساعدتهم على الحفاظ على سلامتهم عبر الإنترنت من خلال إصدار عدد من الإعلانات الرئيسية.

بالإضافة إلى الجهود التى تبذلها إنستجرام لضمان بقاءها مكاناً مرحباً وداعماً، أضاف التطبيق مؤخراً خصائص جديدة للحفاظ على الشباب أكثر أماناً على المنصة. وتشمل هذه الإجراءات اتخاذ نهج أكثر صرامة لما يُنصَح به للمراهقين على التطبيق; منع الأشخاص من ذِكر أو الإشارة إلى المراهقين الذين لا يتابعونهم؛ دفع المراهقين نحو مواضيع مختلفة إذا كانوا متعلقين بموضوع واحد لفترة طويلة؛ إطلاق خاصية أخذ استراحة فى بعض البلدان كبداية؛ وتقديم أدوات إنستجرام الأولى للآباء والأوصياء لمساعدتهم على الانخراط بشكل أكبر فى تجارب المراهقين من خلال رؤية مقدار الوقت الذى يقضيه أبناءهم على إنستجرام ووضع حدود زمنية.

وسيتمكن الأشخاص الآن أيضا من إدارة (حذف وأرشفة) محتواهم (المنشورات، القصص، فيديو IG، وReels) وتفاعلاتهم (التعليقات، تسجيلات الإعجاب، ملصقات ردود الفعل على القصص وما إلى ذلك). بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الأشخاص من فرز وتصفية المحتوى والتفاعلات حسب التاريخ والبحث عن التعليقات وتسجيلات الإعجاب والقصص السابقة فى نطاقات تواريخ محددة، وكل ذلك فى مكان واحد، علامة التبويب "نشاطك". وتشمل الخصائص الأخرى التى يمكنك العثور عليها على هذا السطح الجديد: المحذوف مؤخراً، الأرشيف، تاريخ البحث، الروابط التى تمت زيارتها، والوقت الذى تقضيه، وتحميل المعلومات الخاصة بك. للوصول إلى "نشاطك"، انتقل إلى ملفك الشخصى واضغط على القائمة فى الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على "نشاطك".

وأخيراً، فى أكتوبر 2021، أطلقت إنستجرام حملة توعية بالتصيد الاحتيالى فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة تثقيف المجتمع حول كيفية الحفاظ على سلامته على التطبيق وتقديم الأدوات المصممة لمساعدة الأشخاص على الحفاظ على حساباتهم على إنستجرام آمنة ضد هجمات التصيد الاحتيالى والنشاط المشبوه.