70 عاما على العرش.. الملكة إليزابيث الثانية تحتفل باليوبيل البلاتينى

جدة - نرمين السيد - الملكة إليزابيث

وتأمل إليزابيث الثانية بمناسبة احتفالها باليوبيل البلاتينى على اعتلائها العرش، أن تحمل كاميلا صفة الملكة زوجة الملك (كوين كونسورت) عندما يرث ابنها تشارلز العرش بعد وفاتها.

وشهد قصر باكنجهام احتفالات رسمية عدة بمناسبة اليوبيل البلاتينى لجلوس الملكة إليزابيث على عرش البلاد، وبسبب تلك الاحتفالية تم إقامة أنشطة عدة لمرور 70 عامًا على الحكم.

الاحتفال باليوبيل البلاتينى

وبسبب اليوبيل البلاتينى تم إقامة الاحتفالات فى الشوارع، بالإضافة إلى حفلات الموسيقى التى تضم أبرز النجوم، وإتاحة الفرصة للجمهور بزيارة قصور الملكة.

وتقام الاحتفالات الرئيسية خلال عطلة رسمية من الثانى إلى الخامس من يونيو، على أن تبدأ أولى الاحتفالات اليوم الإثنين، بإطلاق مسابقة تهدف إلى تصميم وإعداد حلوى جديدة للمناسبة الاحتفالية.

كما تتولى لجنة من الخبراء، من بينهم الكاتبة ومقدمة البرامج مارى بيرى، والطاهية الشهيرة والمحكمة فى برنامج الطهى "ماسترشيف"، مونيكا جاليتى، تقييم المتأهلين للتصفيات النهائية للمسابقة، على أن تُقدم الوصفة المختارة الفائزة للجمهور، وكطبق حلوى رئيسى خلال مأدبة غداء كبيرة للاحتفال باليوبيل البلاتينى.

ويكون هناك 4 أيام متتالية من الاحتفالات ينتظر أن تشهد أيضًا إغلاق جزئى لبعض الجسور الكبرى فى لندن كما جرت العادة فى الاحتفالات السابقة والتى شهد احتفالها باليويبيل الماسى أضخم عرض مائى على ضفاف نهر التايمز الشهير فى لندن.

يوم الاحتفال

وتحتفل الملكة بيوم 6 فبراير بمرارة فى قصر ساندرينجهام، لأن هذا التاريخ يرمز الى اعتلائها العرش فى 1952 حين كانت فى سن 25 عاما، لكنه أيضا يوم وفاة والدها الملك جورج السادس بسرطان فى الرئة عن 56 عامًا، والذى كانت شديدة التعلق به.

وسيكون الاحتفال هو أول ذكرى يغيب عنها زوجها الأمير فيليب الذى توفى فى أبريل 2021 عن عمر 99 عامًا.

كما شهدت الأسابيع الماضية بعض الأحداث بالنسبة إليها، ففى منتصف يناير، جردت الأمير أندرو الذى وصف كثيرا بأنه ابنها المفضل، من ألقابه العسكرية وأغلقت الباب أمام عودته الى الحياة العامة بسبب دعوى قضائية تهدده فى نيويورك.

وقبل ذلك انتقل حفيدها الأمير هارى البالغ من العمر 37 عامًا، السادس فى ترتيب خلافة العرش البريطانى مع زوجته الأميريكية ميجان ماركل ليقيما فى الولايات المتحدة بعد انسحابهما من العائلة الملكية البريطانية.