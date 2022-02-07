من واتساب.. ميزة جديدة تخص الرسائل الصوتية

جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة واتساب الجديدة للمستخدمين بالاستماع إلى الملاحظات الصوتية حتى بعد التبديل إلى دردشة مختلفة.

وأوضح موقع "WaBetaInfo" أنه عندما يغادر المستخدم الدردشة تتوقف الرسائل الصوتية، ولكن مع التحديث الجديد سيتمكن مستخدمو واتس آب "Desktop beta" من تشغيل الملاحظات الصوتية فى الخلفية.

لذلك عندما يتلقى المستخدم ملاحظة صوتية من مستخدم ويتحول إلى الدردشة مع مستخدم آخر، لن تتوقف الملاحظة الصوتية وستستمر فى العمل، وأيضا سيرى هؤلاء المستخدمون شريط تقدم فى أسفل الشاشة، حيث سيساعد مؤشر شريط التقدم الشخص على فهم وقت انتهاء الملاحظة الصوتية.

وتخضع تلك الميزة الجديدة للاختبار، ولكن لم يتم تحديد موعد طرحه لمستخدمى واتس آب للموبايل على iOS و Android.