جوجل تواجه غرامه بـ2.4 مليار دولار لانتهاكها قوانين المنافسة الأوروبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة سويدية أنها ستقاضى شركة "جوجل" للحصول على تعويض بقيمة 2.4 مليار دولار بسبب تلاعبها بنتائج البحث عن منتجات التسوق عبر شبكة الإنترنت، وتفضيل الشركات التابعة لها على غيرها من المنافسين، فى انتهاك لقوانين المنافسة الأوروبية.





وأعلنت الشركة السويدية، التى تحمل اسم "بريس رانر" -فى بيان اليوم الاثنين- أنها سترفع دعوى قضائية ضد شركة "جوجل" أمام محكمة فى استكهولم حتى تتمكن من الحصول على التعويض المناسب مقابل انتهاكات الشركة، التى تسببت فى حدوث أضرار بالغة بالشركات المنافسة لها فى ضوء الحكم الصادر فى هذا الصدد من المفوضية الأوروبية، الذى تضمن اتهام شركة جوجل بانتهاك قوانين حماية البيانات الأوروبية وقيامها بتفضيل منتجات لشركات تابعة لها فى محرك "جوجل للتسوق" على حساب منتجات الشركات أخرى.

وكانت المحكمة التابعة للمفوضية الأوروبية قد تولت التحقيقات فى القضية المرفوعة ضد جوجل على مدار السنوات السبع الماضية، وتوصلت إلى الحكم بغرامة تقدر قيمتها بـ2.7 مليار دولار، وهى الأكبر من نوعها ضد الشركة التى بدورها استأنفت الحكم فى شهر نوفمبر الماضى، إلا أن المحكمة العامة الأوروبية أيدت الحكم؛ الأمر الذى دفع الشركة الأمريكية إلى استئناف الحكم أمام أكبر المحاكم الأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة السويدية، مايكل ليندال، إن شركته ستقاضى جوجل مقابل خسائرها فى السوقين البريطانية والسويدية على مدار الأربعة عشر عاما الماضية وحتى الوقت الراهن؛ بسبب سيطرة شركة جوجل على محركات البحث الخاصة بالتسوق، الذى أكد أنها لا تزال تتبع هذه السياسات غير القانونية حتى الآن.