جدة - نرمين السيد - وسقط الرجل الهندى فجأة من فوق رصيف المحطة على قضبان مترو شهدارا فى الجزء الشمالى من العاصمة دلهى، حيث كان يسير مندمجا مع هاتفه وانتهى به الأمر بكسر ساقه.
وتمكن أمن المترو من إنقاذ الشخص قبل وصول المترو، وفى الفيديو يظهر الرجل وهو يكافح من أجل النهوض بينما انطلق بعض أفراد الأمن الصناعى المركزى لمساعدته.
ونزل رجال الأمن إلى القضبان ورفعوه مرة أخرى على الرصيف قبل وصول المترو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سقوط شخص على قضيب المترو.. والأمن ينقذه بأعجوبة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.