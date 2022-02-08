سقوط شخص على قضيب المترو.. والأمن ينقذه بأعجوبة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وسقط الرجل الهندى فجأة من فوق رصيف المحطة على قضبان مترو شهدارا فى الجزء الشمالى من العاصمة دلهى، حيث كان يسير مندمجا مع هاتفه وانتهى به الأمر بكسر ساقه.

وتمكن أمن المترو من إنقاذ الشخص قبل وصول المترو، وفى الفيديو يظهر الرجل وهو يكافح من أجل النهوض بينما انطلق بعض أفراد الأمن الصناعى المركزى لمساعدته.

ونزل رجال الأمن إلى القضبان ورفعوه مرة أخرى على الرصيف قبل وصول المترو.