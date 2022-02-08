بسبب فرخة.. شخص يفوز بـ 100 ألف دولار

جدة - نرمين السيد - وذهب شخص من ولاية ماريلاند الأمريكية لشراء دجاجة مطبوخة، لأجل تناولها مع زوجته وأبناءه على وجبة العشاء.

وبعد شرائها توقف عند آلة بيع يانصيب فى المتجر لشراء تذاكر "Mega Millions" بقيمة 10 دولارات، بالإضافة إلى تذكرة أخرى بقيمة 10 دولارات أيضًا، وفقًا لما جاء فى "سى إن إن" الأمريكية.

وتناول بعدها الدجاج مع أسرته وعقب الانتهاء من العشاء، قرر الرجل خدش تذكرة اليانصيب، ليكتشف أنه فاز، لكنه لم يكن متأكدًا من المبلغ الذى ربحه.

وقال: "اعتقدت أننى ربحت 10 دولارات على الأقل وسأسترد أموالى"، وأجرى مسحًا ضوئيًا للتأكد من قيمة ما كسبه، من خلال تطبيق "Maryland Lottery" على هاتفه الذكى، والذى كشف أن جائزته فازت بمئة ألف دولار.

وحصلت العائلة المحظوظة على مبلغ 100 ألف دولار، من مقر اليانصيب فى بالتيمور، وأكدوا أنهم سينفقون الأموال لقضاء إجازة صيفية، وسداد ديون، وإصلاح المنزل، وربما شراء جهاز تلفزيون جديد.