الطفل ريان.. آخر ما طلبه قبل السقوط فى البئر

جدة - نرمين السيد - وقالت فى تصريحات صحفية، إن ريان طلب منها قبل الواقعة أن يتناول الطعام مع العائلة، موضحة: "آخر مرة جاء لعندى وقال لى إنه لم يشبع ويريد أن يتناول الطعام معنا، وفعلا أكل معنا".
وتابعت: "بعد ذلك اشترى الحلوى وقسمها بين أخته وأخيه، وكانت تلك آخر مرة رأته فيها، لتكتشف غيابه لاحقا وتبدأ رحلة البحث عنه".
وشهدت واقعة سقوط ريان فى البئر تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، وقضى الطفل نحو 100 ساعة داخل البئر، عانى خلالها من نزيف فى رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينات الطبية التى أجراها الفريق الطبى الذى دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعانى من كسور فى الرقبة والعمود الفقرى.
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