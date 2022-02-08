ولادة داخل ميكروباص فى السيدة عائشة

جدة - نرمين السيد - اضطرت امرأة فى منطقة السيدة عائشة، لوضع مولودها فى "سيارة أجرة" بعدما تفاجأت بآلام المخاض خلال ركوبها الحافلة، أثناء توجهها إلى مستشفى الولادة.

البداية عندم شعرت السيدة بالآم الولادة، داخل السيارة، ولحسن الحظ، كانت ممرضة ضمن الركاب، وسرعان ما وجهت بإخلاء السيارة على الفور، حسبما أفادت العربية.

وتمكنت الممرضة، من إتمام الولادة بنجاح، الأمر الذى أشاد به الركاب الذين حرصوا على أن يكونوا بالقرب من العملية النوعية بهدف المساعدة.

وقالت الممرضة "نسمة عاشور"، إنها كانت تستقل سيارة برفقة شقيقتها يوم إجازتها فى طريقها لقضاء بعض المصالح الخاصة، وفوجئت بسيدة تستقل السيارة برفقة زوجها وعدد من الأطفال وكانت تصرخ بشدة.

أضاف: بعدها تدخلت وطلبت منها الهدوء، واستفسرت منها إذا كان الأولاد الذين برفقتها فى السيارة أطفالها، مشيرة إلى أن جواب السيدة بالإيجاب ، وهو ما يشير إلى أنها ليست المرة الأولى التى تضع فيها مولوداً، وبالتالى يمكن توليدها فى أقل من 10 دقائق، وتمت العملية بنجاح.