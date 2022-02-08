صفقة الجنيه الإسترلينى.. بريطانية تحول طائرة كلاسيكية لقاعة حفلات

جدة - نرمين السيد - واستغلت البريطانية تلك الطائرة التابعة للخطوط الجوية البريطانية، وأجرت بها تغيرات جذرية لإتاحتها للتأجير لدى المحتفلين بمختلف المناسبات.

وتم إعادة تصميم طائرة الخطوط الجوية البريطانية إلى مساحة للمناسبات لاستضافة كل أنواع حفلات مثل أعياد الميلاد الخاصة وإطلاق المنتجات وأحداث الشركات.

وتتواجد فى مطار كوتسوولدز المملوك للقطاع الخاص بالقرب من ويلتشير، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.

ووفقا للصحيفة، أشارت البريطانية أنها قامت بشراء الطائرة مقابل جنيه إسترلينى فى عام 2020، عندما تقاعدت طائرة الخطوط الجوية البريطانية من أسطولها فى وقت مبكر بسبب الوباء.

وقالت دفعت لشرائها جنيه استرلينى، وعلينا التزام معين بالحفاظ عليها كما هى لتكون مناسبة وعملية للصالح العام"، وتابعت: "كان على الشركة أن تنفق ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترلينى لتجهيزها هنا، لكننى أعتقد أن هذا المال يُنفق جيدًا ويحافظ عليها للأجيال القادمة".

ومن المقرر إتاحة تلك الطائرة للحفلات بدءا من الشهر المقبل، وتكون بمقابل 1000 جنيه إسترلينى للساعة.