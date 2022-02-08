تيك توك يطرح ميزة جديدة.. توفر الأمان للمراهقين

جدة - نرمين السيد - تيك توك

وطرحت تيك توك طرق جديدة جعلتها تحت الاختبار لتقييد المحتويات، وفقًا لعمر المستخدمين.

وتستهدف الشركة من ذلك حماية المستخدمين الأصغر سنًا من محتوى البالغين، أو مقاطع الفيديو الأخرى التي يحتمل أن تكون غير لائقة.

مزايا تيك توك

وأوضحت شركة "تيك توك" أنها تعمل على ميزات من شأنها أن تكون قادرة على تصنيف المحتوى بناء على "نضج المحتوى ومناطق الراحة الموضوعية".

ومن خلال مزايا تيك توك الجديدة، تسمح للمستخدمين تقييد المحتوى الذى تم تحديده على أنه يحتوى على موضوعات ناضجة بشكل علنى على المراهقين، أما بالنسبة للمحتوى الذى يحتوى على موضوعات أقل تعلقًا بالبالغين، فسيكون المستخدمين قادرين على اختيار مناطق الراحة أو نضج المحتوى الذى يفضلون تخطيه أو الاشتراك فيه.

ولكن لم تكشف الشركة عن طريقة تحديدها لمستوى نضج الفيديو، كما يطرح التطبيق أيضا ميزة لمستخدميه المبدعين تسمح لهم بالإشارة إلى ما إذا كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم مخصصة للبالغين أو المستخدمين الأصغر سنا، ما قد يساعد بشكل أكبر في إبلاغ توصيات "تيك توك" لضمان بقاء المحتوى الأكثر نضجا خارج خلاصات المستخدمين الأصغر سنا.