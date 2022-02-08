شاهد فيديو يحبس الأنفاس.. سائق يصطدم بجبل لإنقاذ نفسه من الموت

جدة - نرمين السيد - وكشف مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، توقف السيارة بين سفحى الجبل، فى مشهد مرعب لا يظن مشاهده أن من كان فيها قد خرج سالما.

وتعرض سائق السيارة لعطل فى المكابح أثناء القيادة، ما تسبب فى الحادث الذى كاد يودى بحياته، إلا أنه لخطورة الموقف، قرر أن يصطدم بالجبل الموازى لحماية نفسه وتقليل حدة الأضرار بشكل عام.

يذكر أن الفيديو انتشر كالنار فى الهشيم خلال الساعات الماضية، فيما أشاد كثيرون بتصرف السائق الحكيم.