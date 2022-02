أغرب 5 كتب فى تاريخ البشرية.. لن تفهمها مهما حاولت

جدة - نرمين السيد - والكتب هى:

The Story Of The Vivian Girls

يتناول فى 15 ألف صفحة رواية غريبة ومعقدة من تأليف هنرى دارجيرى.

يضم الكتاب رسومات ولوحات مائية غير مفهمومة واعتبرت فيما بعد من أهم الأعمال الفنية.

The Rohonc Codex

واحد من الكتب الأكثر غموضا فى وقتنا الحالى ويقع فى 448 صفحة.

مكتوب بلغة غير مفهومة فشل العلماء فى فك رموزها.

تم التبرع به للأكاديمية الهنغارية للعلوم مع بداية القرن الـ 19

Codex Seraphinianus

نشره المهندس المعمارى الإيطالى Luigi Serafini فى عام 1981

الكتاب مليئ بالصور الغريبة والرسومات الملونة غير المفهومة للبشر.

Smithfield Decretals

كتبه البابا جريجوريوس التاسع فى العصور الوسطى توثيقا لسلطته فى الكنيسة.

غرابة الكتاب تتلخص فى رسوماته التى تحوى كائنات غريبة وأرانب تذبح البشر.

مخطوطات Ripley

عبارة عن صور تشرح كيفية صنع حجر الفلاسفة الذى يحول الرصاص إلى الذهب.

يوجد الآن 23 نسخة محتلفة من مخطوطات Ripley طول البعض منها يتجاوز الـ 5 أمتار.