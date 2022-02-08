ميتا تعين فارس عقاد مديرًا إقليميًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وقال نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى "ميتا"، ديريا ماتراس، "تحفل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجتمعاتها الزاخرة على منصاتنا، من شركات ناشئة وشركاء وأشخاص، يستفيدون من الخدمات والأدوات التى نوفرها لهم لتنفيذ طموحاتهم كل يوم، وهى بذلك تعد منطقة مهمة بالنسبة لنمو أعمالنا، ولذا تحتاج لشخص لديه معرفة إقليمية وخبرات متعمقة فى القطاع، حتى يتمكن من الوصول بالمنطقة إلى تحقيق كامل إمكاناتها".

أضاف أن "الخبرات العالمية والإقليمية التى سيقدمها فارس لمنصبه الجديد فى "ميتا" ستكون محفزًا لأعمالنا ودفعها نحو المزيد من التقدم وتعزيز بيئة تتيح لمنصاتنا أن تكون مكاناً للنمو وإحداث التأثير الإيجابى، حيث نواصل العمل على بناء عالم "ميتافيرس" ونحن جميعا متحمسون لمتابعة نمونا وتحقيق المزيد من الازدهار لنا وللمنطقة".

وقبل اختياره لمنصبه الجديد، شغل فارس عقاد منصب رئيس شراكات الأخبار فى أسواق النمو (الشرق الأوسط وإفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ، وأمريكا اللاتينية) فى "ميتا"، حيث قدم الدعم للصحفيين والناشرين ومساعدتهم على إنشاء نموذج أعمال مستدام يناسب استحقاقات العصر الإعلام الرقمى.