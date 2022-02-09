أمريكى يصطاد تمساحا يبلغ وزنه 410 كيلو جرامات (صورة)

جدة - نرمين السيد - ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن صيد التمساح جاء فى بحيرة بـ جنوب فلوريدا، ه فى فلوريدا.

ووثق دوج بوريس، وهو صياد متمرس، لحظة اصطياد فريسته عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، حيث إنه حقق 9 أرقام قياسية عالمية لجهوده فى الصيد.

ويذهب الرقم القياسى لأطول تمساح تم اصطياده إلى تمساح آخر يبلغ طوله 14 قدمًا و3.5 بوصة، والذى تم اصطياده فى بحيرة واشنطن فى مقاطعة بريفارد وكان الأثقل وزنًا فى بحيرة أورانج فى مقاطعة ألاتشوا.