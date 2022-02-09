رب كورونا نافعة.. شركة بريطانية تكافئ موظفيها بسبب «كوفيد»

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "بى بى سى"، كافأت شركة "Yolk Recruitment" موظفيها البالغ عددهم 55 موظفًا بإجازة شاملة إلى تنريفى، وهى أكبر جزر الكنارى في إسبانيا، في أبريل.

وقالت الشركة فى منشور لها على موقع "LinkedIn"، إنها لم تأخذ فقط كبار المديرين التنفيذيين ولكن الموظفين بالكامل للرحلة، مضيفة أنها قد تكون أول شركة مقرها كارديف تفعل ذلك.