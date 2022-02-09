شاهد جلسة تصوير بيج رامى فى حفل زفافه (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان بيج رامى قد تزوج للمرة الثانية فى شهر نوفمبر الماضى 2021، وسافر لقضاء شهر العسل فى إحدى الدول العربية، ولاحقته بعض الانتقادات.

زواج بيج رامي

ولم يقف بيج رامى مكتوف الأيدى حول هذه الانتقادات، إذ رد عليها، عبر فيديو نشره على حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا: "نصيحة صغيرة.. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.. ما حدش يعرف ظروف حد ولا حد يقدر يحكم على حد".

وتابع بيج رامى: "ربنا ماخلقناش نحاسب بعض على أى حاجة.. كل واحد يتصرف وربنا يحاسبنا فى الآخر إن كان فيه غلط أو مافيش".

واختتم بطل مستر أولمبياد: "الكلام مش موجه لأى موضوع.. بس أنا شايف الناس اليومين دول شاغلة نفسها بحاجات لا تعرف تفاصيلها.. وفى الأول والآخر ربنا يسعدكم جميعا.. جمعة طيبة".