بعد دخوله التريند.. أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: الصبحاوية يتصدرون

جدة - نرمين السيد - وأعلن الإعلامى أحمد يونس، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، عن تصدره التريند.. قائلا: "عالم صباحك ومطرحك التريند الأول فى مصر على تويتر.. الصبحاوية يتصدرون".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن سعادتهم أثناء سماع حلقة اليوم من صباحك ومطرحك وقالوا: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "الله على المود ده يا جدعان"، "انت ويونس والمزيكا وبس".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.