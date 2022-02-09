فيفو تطرح هاتفا جديدا ينافس أجهزة سامسونج الحديثة

جدة - نرمين السيد - ويتمكن هاتف فيفو الجديد "Vivo T1 5G" بقدرته على منافسته لأجهزة سامسونج الحديثة بفضل مواصفاته القوية وسعره والمنافس. ويأتى "Vivo T1 5G" بشاشة يبلغ قياسها 6.58 بوصة ومن نوع IPS LCD، بالإضافة إلى تميزه بهيكله المصنوع من البلاستيك، ويزن 187 جراما. ويزود بكاميرا خلفية ثلاثية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعرين بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق والماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية لصور السيلفى مميزة بدقة 16 ميجابيكسل. ويقترن الهاتف ببطارية كبيرة حيث تبلغ قوتها 5000 ميللى أمبير فى الساعة، وتدعم الشحن بقدرة 18 وات.

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