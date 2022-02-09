بسبب وزنه وعشقه للبيتزا.. كلب يحقق شهرة واسعة فى لندن

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جدة - نرمين السيد - وظهر الكلب البرازيلى فى حجم ضخم، فعند مروره بالشارع يستوقفه الأفراد لأجل التقاط الصور معه.
ولا يفارق مالك الحيوان الأليف، كارلوس دا سيلفا، كلبه "دييجو" طوال اليوم حيث يكون معه فى المنزل ويأخذه معه للمطعم أو كل مكان يذهب إليه، وفقا لما جاء فى موقع "ذا صن البريطانية".
وبحسب الصحيفة، فإن الكلب دييجو يزن حوالى 15 رطلاً وطوله يبلغ 6 أقدام، مما يجعله يبدو أطول من بعض البشر.
وأعرب عن تعلقه به قبل شراءه حيث كان يحاول أن يقنع زوجته بالحصول عليه لمدة 17 عاما، وبعد شراءه تعلق الاثنان به، وأصبح يشاركهما كافة التفاصيل.
وقال عن زوجته: "إذا طلبت منها أن تختار بينى وبين الكلب ستختار دييجو، علماً أنه عندما نذهب إلى هناك نحجز له طاولة بجوارنا كأى إنسان عادى ويسافر معنا أينما ذهبنا"، ولفت كارلو أن طعام دييجو المفضل هو البيتزا.
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