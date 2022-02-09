الكشف عن مواصفات Samsung Galaxy S22.. الأكثر تطورا فى فئته

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم الأربعاء، عن هاتف Galaxy S22 Ultra الذى يجمع بين أفضل ما توصلت إليه هواتف سلسلة Note الذكية من سمات القوة والابتكار المتطورة ونظام الكاميرا الاحترافى، وأداء هواتف سلسلة S التى نجحت فى إرساء معيار جديد لتجارب استخدام الهواتف الذكية المتميزة.





ويقدم Galaxy S22 Ultra أفضل كاميرا وأعلى مستوى من الأداء والاتصال فى هاتف ذكى من Galaxy لتقديم تصور جديد لتجربة الهاتف المحمول.

وتم تزويد هذا الجهاز بقلم S Pen المدمج، بالإضافة إلى إمكانات التصوير الليلى ومزايا تصوير مقاطع الفيديو المتقدمة والبطارية الفائقة التى تدوم لفترة تتعدى اليوم الواحد، ما يجعله أقوى جهاز Ultra من مجموعة منتجات سامسونج.

ويعتبر إطلاق هذا الجهاز الذكى بمثابة قفزة ثورية فى قطاع تكنولوجيا الهاتف المحمول، مع تحديد معايير جديدة لتجارب الهاتف الذكى".

صمم جهاز Galaxy S22 Ultra على نحو مبتكر مع مجموعة من القدرات الإبداعية ومزايا الإنتاجية والأداء الفائق والوظائف القوية، حيث يوفر أفضل الميزات المتوفرة فى أجهزة Galaxy Note، بما فى ذلك قلم S Pen المتطور، ووظائف سلسلة Galaxy S.

وينضم هذا الجهاز إلى سلسلة Galaxy S الجديدة، والتى تشمل جهازى Galaxy S22 وGalaxy S22+، حيث يوفر جميع الميزات التى تقدمها هذه الأجهزة، إضافة إلى ميزات جديدة تجمع أفضل ما تشتمل عليه سلسلتى Galaxy S وGalaxy Note.