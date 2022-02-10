فى باكستان.. وضع مسمار فى جبهة امرأة لضمان إنجابها ذكرا

جدة - نرمين السيد - وحسب عباس إحسان، رئيس الشرطة المحلية، الأربعاء، أن فرقا خاصة تبحث عن المعالج الذى فر عقب نقل المرأة إلى مستشفى فى مدينة بيشاور.
وقال حيدر سليمان طبيب الأعصاب الذى يعالج الضحية فى مستشفى "ليدى ريدينج" إن المسمار اخترق جمجمتها لكنه لم يمس مخها.
وأوضح سليمان أنه لم يتم معرفة ما إذا كان المعالج دق المسمار بنفسه أو أن شخصا آخر دقه بناء على نصيحته.
ونقل الطبيب عن ذوى المرأة قولهم إن لديها ثلاث بنات وإنها حامل من جديد، وهدد زوجها بتركها إذا أنجبت أنثى مجددا.
وتفضل مجتمعات جنوب آسيا، بما فيها باكستان، إنجاب الذكور، لأنه يعزز أمن الوالدين الاجتماعى والاقتصادى فى المجتمعات الذكورية التى تعانى من العنف.
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