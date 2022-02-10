ركل قطته بالشلوت.. تغريم لاعب وست هام وإخضاعه للتحقيق (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فرض نادى "وست هام يونايتد" الإنجليزى، غرامة على مدافعه الدولى الفرنسى كورت زوما، الذى يواجه تحقيقًا من قبل منظمة خيرية رائدة فى رعاية الحيوان فى المملكة المتحدة بعد ظهوره فى مقطع فيديو على الإنترنت وهو يركل ويصفع قطة، ما أثار موجة غضب عارمة ضده.





ووفقًا لـ "سى إن إن"، أصدر "وست هام" بيانًا على موقعه على الإنترنت، قال فيه إن زوما والنادى "يتعاونان بشكل كامل" مع تحقيق من قبل الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات "RSPCA" وهى المؤسسة الخيرية الرائدة فى رعاية الحيوان فى المملكة المتحدة.

وأضاف البيان أن "اللاعب امتثل عن طيب خاطر للخطوات التى اتخذت فى المرحلة الأولية التحقيق، بما فى ذلك تسليم قِطَّتَى عائلته إلى الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات لتقييمها".

يأتى تحقيق الجمعية الملكية مع زوما بعد أن تم تصويره وهو يلقى بالأحذية على قطته الأليفة، ويضربها على وجهها، ويطاردها فى جميع أنحاء الغرفة ويركلها على الأرض فى مكان يبدو أنه سكن خاص.

ونشرت صحيفة "صن" الفيديو لأول مرة يوم الاثنين الماضى حيث يمكن سماع الضحك فى خلفية اللقطات.

وأضاف "وست هام" أن المدافع الفرنسى يشعر بالندم الشديد وهو، مثل أى شخص فى النادى، يدرك تمامًا عمق الشعور بما حدث والحاجة إلى اتخاذ إجراء حياله".

وقال النادى أيضًا إنه تم تغريم زوما بسبب هذه الأفعال: "بشكل منفصل عن تحقيق "RSPCA"، وفى انتظار مزيد من العقوبة بمجرد تحديد نتيجة ما قعله بعد تقييم حالة القطة.