بعد الإعلان عنها.. مواصفات سلسلة Galaxy Tab S8 من سامسونج

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة الكورية الجنوبية أيضًا عن طرازها الجديد "Ultra"، الذى يوفر شاشة أكبر وبطارية أكبر حجمًا ومساحة تخزين أكبر وكاميرات أمامية أفضل لتزويد المستخدمين بتجربة أكثر تميزًا أكثر من الطرازين الآخرين.

يعتبر Samsung Galaxy Tab S8 Ultra منافسًا مباشرًا لجهاز "آيباد برو" من "آبل"، وذلك بسبب سعره وإمكاناته المتميزة.

ويستعرض هذا التقرير كل ما هو متاح حول سلسلة Samsung Galaxy S8.

مواصفات Samsung Galaxy Tab S8

زودت شركة سامسونج سلسلة Samsung Galaxy Tab S8 بنظام أندرويد 12، ويأتى الطراز العادى بشاشة LTPS TFT مقاس 11 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وكثافة 276 بيكسل فى البوصة. وتعمل اللوحة بدقة "WQXGA "2560 × 1600 بكسل.

تعمل السلسلة بمعالج "Snapdragon 8 Gen 1 SoC"، كما أنها مدعومة بسعة تصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وذاكرة تخزين 256 جيجابايت، كما أتاحت الشركة توسيع التخزين الداخلى بما يصل إلى 1 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

وفيما يتعلق بالبصريات، يحتوى جهاز Samsung Galaxy Tab S8 على إعداد مزدوج لـ الكاميرا الخلفية، يشتمل على مستشعر أساسى بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة f / 2.0 ومستشعر ثانوى بزاوية عريضة للغاية بدقة 6 ميجابكسل، لديها القدرة على تصوير مقاطع فيديو تصل إلى 8K بمعدل 60 إطارًا فى الثانية.

ويحتوى الإصدار الأحدث على مستشعر بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل فى المقدمة، وهو عبارة عن ترقية للكاميرا بدقة 8 ميجابكسل التى رأيناها فى جهاز Galaxy Tab S7.

سلسلة Galaxy Tab S8

بطارية Galaxy Tab S8 تبلغ 8000 مللى أمبير فى الساعة، كما يدعم الشحن السريع بما يصل إلى 45 واط. كما أضافت الشركة فى علبة الجهاز قلم "S Pen" وكابل "USB" من النوع "C"، ومع ذلك، لن يكون هناك أى محول شحن.

تشتمل خيارات الاتصال فى Galaxy Tab S8 على شبكة الجيل الخامس "5G" و"Wi-Fi 6E" و بلوتوث إصدار 5.2 و"GPS"، كما يحتوى على المستشعرات الموجودة على متن الطائرة كمقياس التسارع، والإضاءة المحيطة، والجيروسكوب، والجاذبية الأرضية، كم يوجد أيضًا مستشعر بصمة مثبت على الجانب بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو رباعية.

مواصفات Samsung Galaxy Tab S8 +

يحتوى طراز Plus من سلسلة Galaxy Tab S8 على شاشة WQXGA + أكبر بقليل وهى بمقاس 12.4 بوصة "2800 × 1752 بيكسل"، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وكثافة 266 بكسل فى البوصة، ومع هذا النموذج، تم تزويد الشاشة بتقنية "سوبر أموليد".

يتميز متغير Galaxy Tab S8 +، بوحدة بطارية أكبر مقارنة بالإصدار العادى، حيث تبلغ مساحتها 10،090 مللى أمبير فى الساعة وتدعم الشحن السريع حتى 45 واط. تتشابه الميزات المتبقية مثل الكاميرات والشرائح ومكبرات الصوت مع الطراز الأرخص.

مواصفات Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

ومن المقرر أن يتنافس جهاز Samsung Galaxy Tab S8 Ultra اللوحى الجديد مع جهاز iPad Pro من Apple، حيث يحتوى على شاشة ضخمة مقاس 14.6 بوصة، وهى أكبر من شاشة مقاس 12.9 بوصة التى تحصل عليها مع جهاز iPad Pro.

يستخدم Tab S8 Ultra تقنية Super AMOLED ويدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ولكن الدقة أقل قليلاً من iPad Pro (2732 × 2048)، كما تعمل لوحة هذا الطراز بدقة 2960 × 1848.

ويخصوص البصريات، يضم Samsung Galaxy Tab S8 Ultra الذى تم إطلاقه حديثًا نفس إعداد الكاميرا الخلفية المتاح فى الطرازين الآخرين. الأمور تتغير فى المقدمة. وتوجد كاميرتان فى الأمام أيضًا، على عكس iPad Pro. توجد كاميرا واحدة بزاوية عريضة 12 ميجابكسل ومستشعر بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل. لذلك، سيتمكن المستخدم مع المستشعر الثانوى، من استيعاب المزيد من الأشخاص فى إطار تصوير واحد.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

يحتوى جهاز Galaxy Tab S8 Ultra أيضًا على بطارية ضخمة تبلغ 11200 مللى أمبير فى الساعة، يمكن شحنها باستخدام شاحن سريع بقوة 45 واط، ولكن سيتعين على المستخدم شراؤه بشكل منفصل. فيما يحصل مستخدمو iPad Pro، على شاحن بقوة 20 وات، والذى سيشحن البطارية بمعدل أبطأ.

مع طراز "Ultra"، يحصل المستخدمون أيضًا على قلم "S Pen" فى العلبة، وهذا ليس هو الحال مع "آبل"حيث تحتاج إلى شراء القلم بشكل منفصل.

تقول سامسونج إن قلم "S Pen" الجديد والمحسّن يمكن أن يوفر زمن انتقال منخفض للغاية يبلغ 2.8 مللى ثانية، مما يعنى أن المستخدم سيحصل على أداء أكثر سلاسة فى الكتابة والرسم على هذا الجهاز اللوحى. تتشابه الميزات المتبقية مع الطراز القياسى للجهاز اللوحى.

يشار إلى أنه سيتم طرح الأجهزة اللوحية للبيع فى 25 فبراير فى أسواق محددة، بما فى ذلك الولايات المتحدة وأوروبا وكوريا الجنوبية.