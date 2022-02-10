جدة - نرمين السيد - وذكرت الوكالة أن هناك دراسة جديدة أجريت لتحفيز الحبل الشوكى للمشاركين المصابين بالشلل بالوقوف والمشى مرة أخرى. شاهد الفيديو من هنا ويستخدم الباحثون تقنية الأقطاب الكهربائية لتنشيط عضلات المشاركين، مما يسمح لهم بالوقوف. ويأمل الباحثون أن تكون التكنولوجيا متاحة على نطاق واسع فى غضون 3 أو 4 سنوات لتنفيذ التجربة على نطاق واسع حول العالم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجربة مذهلة.. رجل مشلول يتمكن من الوقوف والسير مجددا (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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