2000 دولار.. وظيفة بسعر خيالى مقابل السوشيال ميديا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى أنها تبحث عن شخص يتخلى عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى لمدة شهرين مقابل 2000 دولار، وفقا لما جاء فى موقع "يورو نيوز".

وأوضحت الشركة هدفها وهو دراسة أثر وسائل التواصل الاجتماعى فى إنتاجية العمل والصحة النفسية لدى الذين يتوقفون بالكامل عن استخدام التطبيقات.

ولجأت الشركة إلى تلك الدراسة بسبب ازدياد المدة الزمنية لمتصفحى وسائل التواصل الاجتماعى بنسبة 16% منذ بداية جائحة فيروس كورونا وفقاً لإحصائيات مختلفة فى الولايات المتحدة.

وكشفت "آب تايم" شروط الوظيفة، وهى أن يحذف الشخص تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك، إنستجرام، تيك توك، تويتر، سناب شات، يوتيوب"، وتوثيق ورصد مستويات وساعات الإنتاج فى العمل والصحة النفسية بشكل يومى.

وقال باتريك والكر، الشريك المؤسس لـ "آب تايم": "مثل معظم الأشياء فى الحياة، فإن وسائل التواصل الاجتماعى لها عيوبها، ولكنها يمكن أن تكون أيضاً رائعة للعديد من الأشخاص، توفير فرص عمل وتقديم منصة للأشخاص للتعبير عن أنفسهم وهواياتهم".

وأضاف والكر أن الشركة ليست ضد وسائل التواصل الاجتماعى على الإطلاق ولكنها تبحث عن مشاكل سلوكية حيث يستهلك الناس الأخبار والآراء السلبية والمضللة.