جدة - نرمين السيد - استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، علم تذكارى و40 لوحة عن المعالم السياحية والأثرية فى مصر، والتى رسمها 40 تلميذا من الصف الأول الابتدائى ومعلمهم بمدرسة "نوسترا سينورا ديل كارمن"، فى قرية تورى دى لا رينا بإشبيلية بإسبانيا.





وقد سلم المستشار الثقافى الإسبانى كانديدو كريس هذه اللوحات إلى الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية فى بادرة ودية، ضمن المبادرة الثقافية التى أطلقتها مدرسة نوسترا سينورا ديل كارمن الاسبانية تحت عنوان "التجول بالمتاحف المختلف بالعالم"، بمناسبة الإحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبى توت عنخ آمون. وجاءت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية علم المصريات وولع العالم بالحضارة المصرية العريقة، حيث قام معلم المدرسة بتقديم إبداعات التلاميذ عبر السفارة الإسبانية بالقاهرة لإهدائها للمتحف، ما يعكس حرص السفير الإسبانى رامون كسارس على دعم العلاقات المصرية الإسبانية وزيادة تعرف الشعب الإسبانى على المعالم السياحية الأثرية فى مصر. وقام الدكتور أحمد غنيم ولمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج بدعوة هؤلاء التلاميذ عبر مقطع فيديو قصير لزيارة مصر والاستمتاع بمشاهدة معالمها السياحية والأثرية وخاصة المتحف القومى للحضارة المصرية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تلاميذ مدرسة إسبانية يهدون متحف الحضارة 40 لوحة عن آثار مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.