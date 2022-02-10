تجريد ملكة جمال سيدات سريلانكا من اللقب.. اعرف السبب

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جدة - نرمين السيد - بوشبيكا دى سيلفا
واتهمت بوشبيكا دى سيلفا تلك المسابقة العالمية بالفساد، وذلك وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
وقالت دى سيلفا فى منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعى، أنها فشلت بالفوز بمسابقة "ملكة جمال العالم للسيدات" فى لاس فيجاس الشهر الماضى، لأن حكامها تعرضوا لتأثيرات غير مناسبة، كما اتهمت بعض أعضاء فريقها فى لاس فيجاس بتقويض فرصها فى الفوز باللقب العالمى.
صور دى سيلفا
ملكة جمال سريلانكا
وبعد قال منظمو مسابقة ملكة جمال سريلانكا، بأن دى سيلفا جُردت من لقبها بسبب التهم التى وجهتها لهم، ناتجا عنه تشويه سمعة سريلانكا فى العالم.. وأضافوا: "تم منع دى سيلفا من الاستمرار فى استخدام لقبها الجمالى فى أى نشاط ترويجى".
جدير بالذكر أن بوشبيكا دى سيلفا، قد تصدرت الصحف فى أبريل الماضى عند فوزها باللقب الجمالى السريلانكى، لكن بينما كانت على خشبة المسرح انتزعت كارولين جورى، حاملة اللقب المنتهية ولايتها، تاج دى سيلفا، كما ادعت جورى أن ملكة جمال سريلانكا الجديدة لم تكن مؤهلة لأنها كانت مطلقة.
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