نصائح إيناس على - لو محتار .. اعرف إزاى تختار شريك حياتك؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأشارت إلى أنه عند اختيار شريك حياة لأجل الرغبة فى عيش حياة هادئة وسعيدة، يجب التأنى عند اختيار الفرد الذى سيشارك رحلة حياتك.

ومن المهم عند البحث عن شريك الحياة، التركيز على الصدق الذى يلعب دوار مهما فى عيش حياة هادئة، ولابد الوقوف عند ملاحظة أى كذب أو خداع من الطرف الآخر.

ونصحت بالتركيز على أن يكون الشخص لديه القدرة على تحمل المسئولية، وخاطبت الأهل بتربية الأبناء على تحمل المسئولية سواء البنت أو الولد لأجل التمكن من العمل أو فتح منزل.

ويجب أن يكون الشخص متمتعا بالاحترام سواء لأهله أو غيره، مشيرة إلى ضرورة التركيز على المستوى الاجتماعى، وقالت: "يفضل أن يكون مستواه متناسب .. مجتمع متشابه .. عندكم نفس القيم والعادات والتقاليد".