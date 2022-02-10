«إنستجرام» يطرح خيارات حذف جماعية وعناصر تحكم متعددة جديدة فى الحسابات

جدة - نرمين السيد - أعلن تطبيق "إنستجرام" طرح مجموعة من الميزات الجديدة للتسهيل على المستخدمين فى إزالة المنشورات والتعليقات، والأنشطة الأخرى من المنصة، كجزء من مبادرات يوم الإنترنت الآمن.





وبحسب تغريدة نشرها "إنستجرام" على تويتر، يمكن للمستخدمين الآن حذف التعليقات والمنشورات بشكل مُجمّع، ومراجعة التفاعلات السابقة على حساباتهم، والبحث عن المحتوى حسب التاريخ.

وقال موقع "جادجتس 360" التقنى، إن الطرح الحالى يتيح أيضًا للمستخدمين العثور على المحتوى المؤرشف أو المحذوف مؤخرًا، والاطلاع على سجل البحث، وعرض الروابط التى زارها المستخدم، بالإضافة إلى مقدار الوقت الذى أمضاه على النظام الأساسى، وتنزيل المعلومات، وتزيل هذه الميزات المتاعب المتمثلة فى الاضطرار إلى التفاعل اليدوى فى كل مشاركة على حده لاتخاذ إجراء.

ويمكن الوصول إلى هذه الميزات من قسم جديد فى ملف تعريف المستخدم يسمى Your Activity "نشاطك"، وتُضاف هذه الميزة إلى Take a Break "خُذ استراحة" التى طرحها التطبيق فى وقت سابق من هذا الشهر.