أرباح تويتر أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن التقرير هو الأول فى عهد الرئيس التنفيذى الجديد باراج أغراوال بعد تنحى جاك دورسى من منصبه فى نوفمبر.

ووصلت الإيرادات إلى 1.57 مليار دولار مقابل 1.58 مليار دولار المتوقعة.

وتأثرت إيرادات تويتر فى الربع الرابع بالتباطؤ فى إنفاق المعلنين فى الأسبوعين الأخيرين من هذه الفترة، لكن الإنفاق انتعش بالانتقال إلى الربع الأول من العام الحالى.