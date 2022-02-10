عاجل- موقع «The Travel» : مصر من أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان "أفضل 10 دول تمتلك أروع أماكن سياحية"، اختار موقع The Travel، أحد البوابات الإلكترونية السياحية الشهيرة، المقصد السياحى المصرى ضمن قائمة أفضل المقاصد السياحية للزيارة والتى تتمتع بعدد كبير من مناطق الجذب السياحى التى يمكن زيارتها والاستمتاع بها.





وأوضح الموقع أن مصر تمتلك العديد من الأماكن الأثرية والسياحية التى تميزها عن أى مكان آخر بالعالم، كما ألقى الضوء على أهرامات الجيزة العريقة، التى منها الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع القديمة، والتى تجذب الملايين من السائحين الذين يأتون كل عام لزيارتها ومعرفة المزيد عنها. كما أوضح أنه يوجد بمصر العديد من الأماكن السياحية والأثرية الأخرى منها واحة سيوة، ووادى الملوك، ومعبدى أبو سمبل.

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