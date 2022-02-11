آبل تتحرك للحد من إساءة استخدام جهاز التتبع AirTag

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة إن التغييرات التى أجرتها على الجهاز ستجعل العثور على أجهزة التتبع المشبوهة أسهل، وتنبه المستخدمين فى وقت سابق إلى احتمال سفر "AirTag" معهم.

ومن أوجه إساءة استهخدام "آير تاجس"، قال عدد من النساء فى يناير الماضى، لـ "بى بى سى" إنه تمت متابعتهن باستخدام "AirTags"، حيث يمكن تتبع الأشخاص من خلال إخفائها فى السيارة أو فى أغراض شخصية مثل الحقائب.

كجزء من التغييرات لجعل إساءة الاستخدام أكثر صعوبة، قالت آبل إن كل مستخدم يقوم بإعداد "AirTag" الخاص به لأول مرة سيرى رسالة تحذر من أن استخدام الجهاز لتعقب الأشخاص دون موافقة يعد جريمة فى العديد من المناطق حول العالم.

فى الوقت الحالى، يتلقى مستخدمو "آيفون" ومستخدمو هواتف أندرويد، تنبيهات "التتبع غير المرغوب فيه" إذا انتقلت علامة "AirTag" غير معروفة معهم.

وأعلنت شركة آبل أنه سيتم تنبيه الناس فى وقت سابق بأن جهاز "AirTag" غير معروف يتحرك معهم.

وعندما يتم تحذير الأشخاص من "التتبع غير المرغوب فيه" بواسطة "AirTag"، سيتمكن مستخدمو أجهزة آيفون 11 وآيفون 12 وآيفون 13، من استخدام "البحث الدقيق"، لمعرفة المسافة والاتجاه إلى شارة "AirTag" غير معروفة عندما تكون فى نطاق تواجدهم. ومن قبل، كان يستطيع مالك "AirTag" فقط فعل ذلك.

مزيد من الضوضاء

يمكن لمستخدمى iOS حاليًا إرسال تنبيه تتبع غير مرغوب فيه، وقالت شركة آبل إنه سيتم إصدار نغمات أعلى فى المستقبل لتسهيل تحديد موقع شارة التتبع.

قالت الشركة إنها ستضيف أيضًا ميزة تجعل "AirTag" تصدر صوتًا عند نقلها إذا لم تكن مع الشخص الذى استخدمها لفترة طويلة من الوقت.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يكشف هذا عن وجود "AirTag" لضحية مطاردة، لكن التقارير الأخيرة كشفت أن تم عرض "AirTags" مع السماعات الداخلية المعطلة، للبيع عبر الإنترنت.

لمواجهة ذلك، عندما يتم تشغيل الصوت واكتشاف "AirTag" تتحرك مع آيفون أو آيباد أو آيبود تاتش، سيظهر تنبيه أيضًا على هذا الجهاز.

قالت آبل أيضًا إنها ستجرى تحديثًا لمقال الدعم الخاص بها حول التتبع غير المرغوب فيه بمعلومات إضافية.

شارات "AirTags" من "آبل، جيدة بشكل لا يصدق فى العثور على الأشياء المفقودة، حيث يمكنها تتبع العناصر الخاصة بك حتى تكون بمسافة 0.1 قدم منها، لكن هذه الدقة تعنى أنه، حال وجودها مع الشخص الخطأ، يمكن استخدامها كأجهزة تتبع متطورة.

الأمر ليس نظريًا، كما ذكرت "بى بى سى" الشهر الماضى، وهناك دليل على أن الناس يستخدمون "AirTags" لمتابعة الناس.

تعد شارات "AirTags" نفسها جديدة نسبيًا، ومن الواضح أن آبل لم تحدد بعد، أفضل السبل لحماية الأشخاص.

على سبيل المثال، استغرق الأمر ستة أشهر بعد إطلاق "AirTag"، لإخراج تطبيق ينبه مستخدمى أندرويد إلى شارات التتبع غير المرغوب فيه.